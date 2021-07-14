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Сборная Беларуси завоевала 22 медали на чемпионате мира по спортивному дайвингу

14.07.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси завоевала 22 медали на чемпионате мира по спортивному дайвингу

Сборная Беларуси по подводному спорту блестяще выступила на чемпионате мира по спортивному дайвингу. Наша команда завоевала 22 медали! Шесть из них – золотые.

Турнир прошел в Томске. На старт вышли пловцы из 30 стран. Это уже 21-й чемпионат мира в истории. Лучший результат среди белорусских спортсменов показал Дмитрий Гаврилов, который поднялся на пьедестал семь раз (четырежды – на высшую ступень). Сразу же по возвращении с соревнований наших атлетов ждали приятные бонусы. Триумфаторам чемпионата мира вручили грамоты и ценные призы за успешное выступление.

Подводный спорт в Беларуси развивается с концов 50-х годов прошлого века. В последние десять лет этот вид стал набирать популярность в мире. Сегодня он включает в себя несколько дисциплин: спортивный дайвинг, плавание в ластах, акватлон и подводную спортивную охоту.

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Сборная Беларуси по подводному спорту блестяще выступила на чемпионате мира по спортивному дайвингу. Наша команда завоевала 22 медали! Шесть из них – золотые....
 
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