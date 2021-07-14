Сборная Беларуси завоевала 22 медали на чемпионате мира по спортивному дайвингу

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по подводному спорту блестяще выступила на чемпионате мира по спортивному дайвингу. Наша команда завоевала 22 медали! Шесть из них – золотые.

Турнир прошел в Томске. На старт вышли пловцы из 30 стран. Это уже 21-й чемпионат мира в истории. Лучший результат среди белорусских спортсменов показал Дмитрий Гаврилов, который поднялся на пьедестал семь раз (четырежды – на высшую ступень). Сразу же по возвращении с соревнований наших атлетов ждали приятные бонусы. Триумфаторам чемпионата мира вручили грамоты и ценные призы за успешное выступление.

Подводный спорт в Беларуси развивается с концов 50-х годов прошлого века. В последние десять лет этот вид стал набирать популярность в мире. Сегодня он включает в себя несколько дисциплин: спортивный дайвинг, плавание в ластах, акватлон и подводную спортивную охоту.

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