|
Зарабатывать на земле можно! Фермер в деревне Подгай рассказал о своем бизнесе
Источник материала: ОНТ
Все чаще даже молодое поколение ловит себя на том, что усталость от шума и быстрого темпа жизни в больших городах накапливается. Хочется выехать в тишину, на природу. Вставать с петухами, укладываться чуть позже. Начинаешь завидовать деревенским жителям! Например, семья Карпилович занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, развивает агроэкотуризм и содержит контактный зоопарк. Их пример доказывает: зарабатывать на земле можно. Стоит только захотеть!
Маленькая Швейцария. Именно так свои земли в деревне Подгай называет Юрий Карпилович. В живописном месте в 10 км от Минска на 80 гектарах разместилось хозяйство его семьи. В прошлом Юрий – бывший начальник автобазы, сейчас – один из лучших фермеров Беларуси. Бизнес в деревне начал с выращивания зерновых культур.
В прошлом году заготовили 150 тонн пшеницы, но не одним выращиванием сельхозкультур зарабатывает на хлеб семья Карпилович. При въезде в подворье гостей встречают шетлендские пони. Это единственное в Беларуси племенное хозяйство по их разведению. Начиналось все с четырех маленьких лошадок. Сейчас их здесь - 17. Неподалеку разместился и экзотический зоопарк. Тигры, дальневосточный леопард, кабаны, альпаки, волки, павлин и говорящий ворон получили здесь постоянную прописку. Большинство зверей и птиц попали сюда из других зоопарков. Животных Юрий Карпилович очень любит, и они отвечают ему тем же – даже волки подпускают к себе достаточно близко.
Бизнес – семейный. Полгода назад открыли агроусадьбу. По хозяйству Юрию помогают дети – Леша и Лера. День начинается с уборки в вольерах и кормления питомцев. Лера с легкостью оседлала пони и выступает для гостей агроусадьбы.
Зоопарк постоянно пополняется новыми животными. Так, два месяца назад появились эти красавцы – Тимур и Амура. Завести тигров – давняя мечта Юрия, и, чтобы она осуществилась, мужчина отправился в Чечню. А вот в клетку к животным пока заходить не рискует.
А вот дальневосточных леопардов в мире 90 штук. В Беларуси – всего 5. Один из них живет в зоопарке семьи Карпилович. Говорят, что он сразу чувствует людей с плохой энергетикой в толпе пришедших на экскурсию.
На развитие бизнеса Юрий Карпилович ни разу не брал кредитов. Влезать в долги не хочет, все привык делать своими силами и за собственные средства. Для Юрия фермерское хозяйство и развитие агроусадьбы – намного больше, чем бизнес.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все чаще даже молодое поколение ловит себя на том, что усталость от шума и быстрого темпа жизни в больших городах накапливается. Хочется выехать в тишину, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)