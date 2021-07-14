Зарабатывать на земле можно! Фермер в деревне Подгай рассказал о своем бизнесе

Источник материала: ОНТ

Все чаще даже молодое поколение ловит себя на том, что усталость от шума и быстрого темпа жизни в больших городах накапливается. Хочется выехать в тишину, на природу. Вставать с петухами, укладываться чуть позже. Начинаешь завидовать деревенским жителям! Например, семья Карпилович занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, развивает агроэкотуризм и содержит контактный зоопарк. Их пример доказывает: зарабатывать на земле можно. Стоит только захотеть!

Маленькая Швейцария. Именно так свои земли в деревне Подгай называет Юрий Карпилович. В живописном месте в 10 км от Минска на 80 гектарах разместилось хозяйство его семьи. В прошлом Юрий – бывший начальник автобазы, сейчас – один из лучших фермеров Беларуси. Бизнес в деревне начал с выращивания зерновых культур.

Юрий Карпилович, владелец фермерского хозяйства и агроусадьбы: «Сейчас зерновые до сих пор поставляем в Минский зоопарк круглый год. Зерно, пшеницу, овес. Ну и сено заготавливаем на своих животных, немножко продаем. Еще одну культуру сахарную свеклу освоили».

В прошлом году заготовили 150 тонн пшеницы, но не одним выращиванием сельхозкультур зарабатывает на хлеб семья Карпилович. При въезде в подворье гостей встречают шетлендские пони. Это единственное в Беларуси племенное хозяйство по их разведению. Начиналось все с четырех маленьких лошадок. Сейчас их здесь - 17. Неподалеку разместился и экзотический зоопарк. Тигры, дальневосточный леопард, кабаны, альпаки, волки, павлин и говорящий ворон получили здесь постоянную прописку. Большинство зверей и птиц попали сюда из других зоопарков. Животных Юрий Карпилович очень любит, и они отвечают ему тем же – даже волки подпускают к себе достаточно близко.

Бизнес – семейный. Полгода назад открыли агроусадьбу. По хозяйству Юрию помогают дети – Леша и Лера. День начинается с уборки в вольерах и кормления питомцев. Лера с легкостью оседлала пони и выступает для гостей агроусадьбы.

Валерия Карпилович: «Просто езжу, еще прыгаю. Когда начинаешь все это, то сложно, а когда все знаешь, легко очень».

Алексей Карпилович: «Мне нравится, животные нравятся, кормить, гладить. Достроим вольер для верблюдов, дальше – зоопарк строим».

Зоопарк постоянно пополняется новыми животными. Так, два месяца назад появились эти красавцы – Тимур и Амура. Завести тигров – давняя мечта Юрия, и, чтобы она осуществилась, мужчина отправился в Чечню. А вот в клетку к животным пока заходить не рискует.

Юрий Карпилович, владелец фермерского хозяйства и агроусадьбы: «Еще у нас идет адаптация и притирание друг к другу, поэтому пока не захожу. Пока они у нас такие мирные, кормимся, плаваем в ванне, и через решетку разговариваем, пока у нас такая обстановка».

А вот дальневосточных леопардов в мире 90 штук. В Беларуси – всего 5. Один из них живет в зоопарке семьи Карпилович. Говорят, что он сразу чувствует людей с плохой энергетикой в толпе пришедших на экскурсию.

«Когда вожу делегации, иногда подходят к решетке, он срывается со своей скалы – это его любимое место полежать, и прям на решетку кидается, но это очень редко. Ест он у нас 4,5 кг говядины в день, 3 яичка натуральных из-под курочек и пол-литра козьего молока».

На развитие бизнеса Юрий Карпилович ни разу не брал кредитов. Влезать в долги не хочет, все привык делать своими силами и за собственные средства. Для Юрия фермерское хозяйство и развитие агроусадьбы – намного больше, чем бизнес.

Юрий Карпилович, владелец фермерского хозяйства и агроусадьбы: «Я вспоминаю те годы, когда был руководителем – планерки, нервотрепки, ты за кого-то отвечаешь, вечно эти нагоняи, ругаешься на кого-то, а сейчас я за своих четверых человек отвечаю и за свою семью. Я даже отдыхаю, иногда физически устаешь, но духовно просто заряжаешься, только глянуть на эту природу, какая красота».

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