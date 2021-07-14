В Витебске стартует юбилейный «Славянский базар»

Источник материала: ОНТ

Главный музыкальный праздник года! 14 июля в Витебске стартует юбилейный, 30-й по счету, «Славянский базар». Программа удивит составом участников, не обойдется и без сюрпризов.

Первый – уже вечером! На центральной площади города смонтировали новую площадку. Здесь ждут всех желающих, их будет очень много. Концерт-поздравление Григория Лепса – подарок гостям фестиваля от звезды на его собственный день рождения.

Главной площадкой остается летний амфитеатр. Сцена заметно изменилась, здесь появятся новые экраны. А народное, театральное, самобытное и классическое искусство – как всегда на улицах и площадях по всему Витебску. Уже очевидно: на юбилейном форуме будет жарко – в прямом и переносном смыслах.

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