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В Витебске стартует юбилейный «Славянский базар»
Источник материала: ОНТ
Главный музыкальный праздник года! 14 июля в Витебске стартует юбилейный, 30-й по счету, «Славянский базар». Программа удивит составом участников, не обойдется и без сюрпризов.
Первый – уже вечером! На центральной площади города смонтировали новую площадку. Здесь ждут всех желающих, их будет очень много. Концерт-поздравление Григория Лепса – подарок гостям фестиваля от звезды на его собственный день рождения.
Главной площадкой остается летний амфитеатр. Сцена заметно изменилась, здесь появятся новые экраны. А народное, театральное, самобытное и классическое искусство – как всегда на улицах и площадях по всему Витебску. Уже очевидно: на юбилейном форуме будет жарко – в прямом и переносном смыслах.
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Главный музыкальный праздник года! 14 июля в Витебске стартует юбилейный, 30-й по счету, «Славянский базар». Программа удивит составом участников, не обойдется и без...
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