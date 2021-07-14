Продолжаются грабежи и беспорядки в крупнейших городах ЮАР

Источник материала: ОНТ

Не удается стабилизировать обстановку в ЮАР. Там уже несколько дней продолжаются беспорядки, которые называют сильнейшим всплеском насилия в истории страны.

Поводом стал суд над бывшим главой государства. Его сторонники блокируют дороги, громят и поджигают торговые центры. Десятки жертв, сотни раненых, около полутысячи задержанных. Как и многие другие цветные революции, столкновения сопровождаются мародерством и грабежами. К разгромленным торговым центрам подгоняют машины, чтобы вывозить награбленное. Беспорядки чреваты дефицитом лекарств и продуктов. Все это происходит на фоне пандемии, от которой ЮАР пострадала больше любой другой страны черного континента.

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