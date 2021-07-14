«Террор 20 21»: фильм ОНТ раскрыл шокирующие подробности планировавшихся в Беларуси терактов и актов насилия

Источник материала: ОНТ

Шокирующие подробности планируемых зверств и откровенные признания радикалов из телеграмм-чатов и каналов. Накануне в эфире нашего телеканала был показан двухсерийный фильм «Террор 20 21», в котором рассказывалось о спецоперации Комитета госбезопасности.

Она длилась более полугода. Осенью и зимой в телеграме начали появляться чаты и каналы явно радикальной направленности – жечь, взрывать, убивать. Среди участников распределялись боевые роли от разведчика и минера до бойца и инженера. А администратор одной из групп, гражданин Германии, разработал сразу несколько жестких сценариев. Один из них – поджог лесозаготовительной техники в Березинском районе. За дело взялась 38-летня жительница Минска, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. А в напарниках оказался внедренный в радикальный чат сотрудник госбезопасности. За секунды до поджога группу задержали с поличным.

Второй случай администратор из Германии хотел осуществить уже в Вилейском районе. Исполнители из чата, минчанин и гомельчанин, должны были взорвать антенны российского военного объекта. Для этого из Украины поступили оружие и взрывчатка. Сообщники довезли его до объекта и попытались взорвать.

Объект не пострадал. Сотрудники Комитета госбезопасности предотвратили и эту террористическую попытку, а фигурантов задержали.

Но самым циничным оказался эпизод с покушением на тележурналистов. Рассматривалась физическая расправа вплоть до ликвидации над сотрудниками нашего телеканала Маратом Марковым, Игорем Туром. Выбор радикалы остановили на журналисте телеканала СТВ Григории Азаренке. Вывезти в лес, отрезать язык, физически измываться, а возможно и убить – вот лишь несколько сценариев от исполнителя, которым оказался житель Лиды.

Сейчас все фигуранты, которые входили в радикальный телеграмм-чат, задержаны и дают показания.

О действиях гражданина Германии, а также других людей, проживающих на территории США и Литвы, уведомлены зарубежные дипломаты, их правительствам предоставлены все необходимые материалы. Но ответа белорусская сторона до сих пор не получила, хотя по международным договорам страны обязаны помогать друг другу. Фильм «Террор 20 21» доступен на нашем ютуб-канале, заходит и смотрите.

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