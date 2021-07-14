Гороскоп на 14 июля: прибыль у Дев, неожиданный визит у Весов, ссоры с любимым человеком у Львов

Источник материала: ОНТ

Овны способны демонстрировать свое превосходство. У вас легко получится произвести впечатление на окружающих. Для этого вам потребуется проявить интеллект.

У Тельцов удачный день для самообразования. Звезды наделяют вас искренностью и желанием общаться с теми, кто дорог. Ваше внимание привлекут проекты, связанные с обустройством дома.

Близнецы готовы заняться важными делами. Креативный подход поможет избежать рутины. Обратите внимание на приятные мелочи жизни и отнеситесь к происходящему с юмором.

Решительность станет ключом к успеху у Раков. Спонтанность может обернуться опрометчивым поступком. При встрече с любимым человеком возможны ссоры. Держите эмоции под контролем.

День благоприятен для Львов, которые заняты творчеством. Спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Реализуйте свою способность дарить людям надежду в лучшее.

Девы могут получить прибыль от дела, в которое вложили массу средств и энергии. Звезды советуют вам вспомнить о своей мечте и исполнить ее.

Трудный день у Весов. Постарайтесь избегать ненадежных людей. Отдых в семейном кругу подарит вам позитивные эмоции. Вечером неожиданный визит могут нанести гости.

Благоприятный день у Скорпионов. Полученная информация повлияет на ваши планы, а обстоятельства потребуют проявления лучших качеств.

Стрельцы, звезды рекомендуют вам мыслить позитивно. Это поможет быстро справиться с негативным стечением обстоятельств.

Домашние заботы потребуют от Козерогов спокойствия и терпения. Перенесите на другой день не очень срочные дела и направьте свою энергию на то, что принесет прибыль.

Водолеям не следует делиться с окружающим своими секретами. Ваши слова могут быть искажены. Сконцентрируйте свое внимание на ответственных делах.

Звезды не советуют Рыбам принимать предложение партнеров по бизнесу. Соблюдать нейтралитет у вас не получится. Свободное время потратьте на любимое хобби.

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