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Силовики проводят обыски у сотрудников правозащитного центра «Весна»

14.07.2021 10:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В среду 14 июля силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра «Весна», сообщает телеграм-канал «Весны».

В частности, силовики проводят обыски у Владимира Лабковича и Валентина Стефановича.

Также сообщается о том, что сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.

 
 
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В среду 14 июля силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра «Весна», сообщает телеграм-канал «Весны».
 
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