Силовики проводят обыски у сотрудников правозащитного центра «Весна»

Источник материала: АФН

В среду 14 июля силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра «Весна», сообщает телеграм-канал «Весны».

В частности, силовики проводят обыски у Владимира Лабковича и Валентина Стефановича.

Также сообщается о том, что сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.