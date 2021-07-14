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Силовики проводят обыски у сотрудников правозащитного центра «Весна»
Источник материала: АФН
В среду 14 июля силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра «Весна», сообщает телеграм-канал «Весны».
В частности, силовики проводят обыски у Владимира Лабковича и Валентина Стефановича.
Также сообщается о том, что сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.
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В среду 14 июля силовики пришли с обысками к сотрудникам правозащитного центра «Весна», сообщает телеграм-канал «Весны».
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