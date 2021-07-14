Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В пожарном водоеме в Бобруйске утонул мужчина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной организации ОСВОД Константин Иванов.

По словам Константина Иванова, ЧП произошло вчера на одном из пожарных водоемов в Бобруйске. Здесь было обнаружено тело 50-летнего мужчины. "На берегу остались рыболовные принадлежности. Вероятно, во время ловли рыбы мужчина решил искупаться в запрещенном месте. В воде что-то произошло, но он был на водоеме один, ему никто не смог помочь", - отметил он.

Еще один случай произошел вчера в Круглянском районе на Тетеринском водохранилище. По предварительной информации, мужчина упал в воду в состоянии алкогольного опьянения - спасти его не удалось.

С начала купального сезона в Могилевской области на воде погибли 14 человек, из которых 3 - дети. "Из 11 погибших взрослых 10 человек находились в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнул Константин Иванов.-0-