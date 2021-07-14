Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

13 июля в 10.45 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Друть возле деревни Улужье Круглянского района Могилевской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1975 года рождения.

В этот же день в 14.52 стало известно об утонувшей девочке 2007 года рождения в водоеме в городском поселке Лиозно Витебской области.

В 15.08 спасателям сообщили об утонувшем мужчине в Макавчицком озере в Дзержинске Минской области. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1976 года рождения.

Позднее в 19.32 стало известно об утонувшем мужчине 1976 года рождения в озере Мелявня в Клецке Минской области.

В 21.24 поступило сообщение об утонувшем мужчине 1970 года рождения в водоеме в Бобруйске Могилевской области по ул.Ковзана.-0-