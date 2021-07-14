Работник строительной компании Мозыря подозревается в хищении запчастей

Источник материала: БелТА

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре работник строительной компании подозревается в хищении запчастей с кранов, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Мозырского РОВД.

Оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями РОВД задержали 54-летнего жителя Мозыря. Мужчину подозревают в хищении запчастей и трансмиссионного масла более чем на Br2,5 тыс.

Сотрудники милиции установили, что задержанный по накладным документам получал запчасти на складе организации. Однако они не устанавливались на технику, а отвозились в личный гараж задержанного.

Возбуждено уголовное дело.-0-