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Работник строительной компании Мозыря подозревается в хищении запчастей
Источник материала: БелТА
14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре работник строительной компании подозревается в хищении запчастей с кранов, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Мозырского РОВД.
Оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями РОВД задержали 54-летнего жителя Мозыря. Мужчину подозревают в хищении запчастей и трансмиссионного масла более чем на Br2,5 тыс.
Сотрудники милиции установили, что задержанный по накладным документам получал запчасти на складе организации. Однако они не устанавливались на технику, а отвозились в личный гараж задержанного.
Возбуждено уголовное дело.-0-
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Оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями РОВД задержали 54-летнего жителя Мозыря. Мужчину подозревают в хищении запчастей и...
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