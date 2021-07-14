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Из-за непогоды в 64 населенных пунктах Беларуси нарушалось электроснабжение

14.07.2021 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за непогоды в 64 населенных пунктах Беларуси нарушалось электроснабжение. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 19 м/с) на территории Барановичского района Брестской области, Полоцкого и Браславского районов Витебской области, Гродненского, Вороновского, Дятловского, Кореличского, Лидского, Ивьевского, Новогрудского и Щучинского районов Гродненской области и Любанского района Минской области повреждены кровли 1 сельскохозяйственного здания и 3 жилых домов. Нарушалось электроснабжение в 64 населенных пунктах. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами", - рассказали в пресс-службе.

Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжие части и частные подворья. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 19 м/с) повреждены кровли 1 сельскохозяйственного здания и 3 жилых домов....
 
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