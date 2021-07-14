ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В центре Варшавы задержали полностью нагого белоруса

14.07.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Утром в субботу 10 июля в центре Варшавы задержали белоруса, который бегал по улицам «в костюме Адама». Об этом сообщает муниципальная полиция польской столицы.




Наряд патрулировал территорию в районе Дворца культуры и науки, когда примерно в 08.00 прохожие сообщили о мужчине, находившемся перед зданием в чем мать родила.

И действительно, стражи порядка обнаружили там совершенно голого человека в возрасте примерно 40 лет. Заметив правоохранителей, он начал убегать в сторону универмагов.

Через некоторое время преследуемый остановился и показал полицейским, что разобьет себе лоб, если они продолжат приближаться к нему.

Мужчину попытались успокоить, но он снова начал убегать. И в какой-то момент оказался на проезжей части между двигавшимися машинами.

Патрульные остановили движение и смогли задержать человека. Когда личность была установлена, скорая помощь под охраной доставила его в больницу. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в субботу 10 июля в центре Варшавы задержали белоруса, который бегал по улицам «в костюме Адама». Об этом сообщает муниципальная полиция польской столицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Кубе адбываюцца блякаваньні інтэрнэту, пратэсты працягнуліся ў прыгарадзе Гаваны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by