ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минтруда рассказали, какую продолжительность жизни белорусов они ожидают к 2030 году

14.07.2021 10:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сообщается, что сейчас продолжительность жизни в Беларуси растет.




Как рассказал заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Николай Орел, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2030 году должна составить в среднем 80 лет. Об этом пишут «Минск-Новости».
 
– Такая цель определена Национальной стратегией Республики Беларусь «Активное долголетие – 2030». В том числе ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составит 76 лет, у женщин – 84 года. На сегодняшний день этот показатель в Беларуси составляет 74 года и неуклонно растет, как и во всем цивилизованном мире. В 33 странах средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении превышает 80 лет. Еще восемь лет назад такие прогнозы давались в 23 странах, – заявил Николай Орел.
 
Для достижения поставленной цели предусматриваются улучшение качества и доступности услуг здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни, подготовка медицинских кадров в области гериатрии и геронтологии, развитие медико-социальной помощи пожилым, разработка стратегического подхода к сохранению психического здоровья, организация и поддержка школ активного долголетия, создание на базе физкультурно-оздоровительных и спортивных центров групп по интересам для пожилых.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что сейчас продолжительность жизни в Беларуси растет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Известно, кто пытал Степана Латыпова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by