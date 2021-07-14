В Минтруда рассказали, какую продолжительность жизни белорусов они ожидают к 2030 году













пишут «Минск-Новости». Как рассказал заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Николай Орел, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2030 году должна составить в среднем 80 лет. Об этом«Минск-Новости».

– Такая цель определена Национальной стратегией Республики Беларусь «Активное долголетие – 2030». В том числе ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составит 76 лет, у женщин – 84 года. На сегодняшний день этот показатель в Беларуси составляет 74 года и неуклонно растет, как и во всем цивилизованном мире. В 33 странах средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении превышает 80 лет. Еще восемь лет назад такие прогнозы давались в 23 странах, – заявил Николай Орел.

Для достижения поставленной цели предусматриваются улучшение качества и доступности услуг здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни, подготовка медицинских кадров в области гериатрии и геронтологии, развитие медико-социальной помощи пожилым, разработка стратегического подхода к сохранению психического здоровья, организация и поддержка школ активного долголетия, создание на базе физкультурно-оздоровительных и спортивных центров групп по интересам для пожилых.



