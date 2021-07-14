|
«Красный Октябрь» хочет отсудить у белорусской фирмы права на бренд "Золотой ключик"
Источник материала: Партизан
Российское ПАО «Красный Октябрь» решило судиться в Беларуси с компанией «Морозпродукт» за три торговых знака. Один из них — «Золотой ключик», который зарегистрирован в реестре как бренд мороженого.
Другой иск касается этого же названия, но уже для других продуктов: йогуртов, замороженного мяса, творожков и т. д. Третий иск — это спор не за название, а за художественное оформление продуктов. Речь о рисунке, который использовался на упаковке ирисок «Золотой ключик» еще при СССР.
Это уже не первый случай, когда российские кондитеры судятся с белорусским бизнесом. Например, в 2018 году «Красный Октябрь» пытался отсудить у «Коммунарки» права на шоколадный бренд «Слава».
Фабрика «Красный Октябрь» была создана в Москве на базе фабрики, которую в XIX веке основал немецкий предприниматель Фердинанд Теодор фон Эйнем. Предприятие работало до 2007 года. Затем производственные площади превратили в торговые и офисные. Юрлицом «Красного Октября», согласно российскому налоговому реестру, владеет компания «Объединенные кондитеры». Сейчас фабрика расположилась на других площадях. Есть производственные филиалы в Рязани, Коломне и Егорьевске.
«Объединенные кондитеры» относятся к холдингу «Гута». Им руководит уроженец Кемеровской области Юрий Гущин.
«Морозпродукт» — это производитель из Марьиной Горки, который выпускает мороженое, пельмени, различные замороженные полуфабрикаты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское ПАО «Красный Октябрь» решило судиться в Беларуси с компанией «Морозпродукт» за три торговых знака. Один из них — «Золотой ключик», который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)