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Байден поддержал антиправительственные протесты на Кубе

14.07.2021 10:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент США Джо Байден поддержал антиправительственные протесты на Кубе и призвал власти в Гаване уважать гражданские права и «прислушиваться к голосу нации». Между тем кубинские власти обвинили Вашингтон в провоцировании протестов.

Байден поддержал антиправительственные протесты на Кубе

Президент США добавил, что кубинцы смело требуют соблюдения фундаментальных и универсальных законов. «Право на мирные протесты и возможность свободно выбирать свое будущее должны соблюдаться», — заявил Байден и призвал официальную Гавану позаботиться о потребностях народа, а не о том, как разбогатеть, пишет polskieradio.pl.

 

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Президент США Джо Байден поддержал антиправительственные протесты на Кубе и призвал власти в Гаване уважать гражданские права и «прислушиваться к голосу нации»....
 
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