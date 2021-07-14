Президент США Джо Байден поддержал антиправительственные протесты на Кубе и призвал власти в Гаване уважать гражданские права и «прислушиваться к голосу нации». Между тем кубинские власти обвинили Вашингтон в провоцировании протестов.





Президент США добавил, что кубинцы смело требуют соблюдения фундаментальных и универсальных законов. «Право на мирные протесты и возможность свободно выбирать свое будущее должны соблюдаться», — заявил Байден и призвал официальную Гавану позаботиться о потребностях народа, а не о том, как разбогатеть, пишет polskieradio.pl .