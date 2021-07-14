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У правозащитника Виктора Сазонова ДФР проводит обыск
Источник материала: Навiны
Сотрудники Департамента финансового расследования Комитета госконтроля утром 14 июля пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.
Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, силовики пришли к Сазонову около 9 часов утра.
Ранее сообщалось, утром 14 июля силовики также пришли с обском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабоковичу. Об этом последний сообщил в «Фейсбуке».
Подробности происходящего пока не сообщаются.
Ранее сообщалось, что сегодня утром
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Сотрудники Департамента финансового расследования Комитета госконтроля утром 14 июля пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.
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