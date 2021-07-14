Сегодня ожидаются ливни, грозы и град

14 июля погоду на территории страны продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.



Фото с сайта krovlirussia.ru

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы, при которых пройдут ливни, выпадет град.

Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в регионах:

Брест +33..+35°C;

Витебск +32..+34°C;

Гомель +35..+36°C;

Гродно +30..+32°C;

Могилев +35..+36°C;

Минск +31..+33°C.