ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня ожидаются ливни, грозы и град

14.07.2021 10:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

14 июля погоду на территории страны продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.

Сегодня ожидаются ливни, грозы и град
Фото с сайта krovlirussia.ru

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди, прогремят грозы, при которых пройдут ливни, выпадет град.

Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в регионах:

Брест +33..+35°C;

Витебск +32..+34°C;

Гомель +35..+36°C;

Гродно +30..+32°C;

Могилев +35..+36°C;

Минск +31..+33°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 июля погоду на территории страны продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минтруда рассказали, какую продолжительность жизни белорусов они ожидают к 2030 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by