ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У лидера Партии БНФ Костусева — подозрение на онкозаболевание

14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

64-летний Григорий Костусев находится под стражей в СИЗО №1 в Минске. Там он прошел медицинское обследование.

У лидера Партии БНФ Костусева — подозрение на онкозаболевание

— 13 июля защитник побывала у отца. Через адвоката отец передал информацию для общественности, — рассказала информагентству БелаПАН дочь Костусева Екатерина. — Его состояние здоровья ухудшилось, пришел результат анализа на ПСА (тест на определение уровня онкомаркера рака в крови. — Прим.). У Григория Андреевича показатель ПСА выше нормы в два раза — 8 единиц при норме 4.

По словам дочери, Григорий Костусев просил через адвоката помощи для госпитализации в профильную больницу. Он опасается, что у него развивается опухоль. В 2012-2016 годы политик уже наблюдался у медиков по этому же поводу и тогда болезнь удалось приостановить.

Со ссылкой на врача политик передал, что из Республиканской больницы для осужденных его готовы выписать в ближайшие дни. Это значит, что его вернут в СИЗО КГБ.

Адвокат связывалась со следователем и просила принять все меры, чтобы Костусев получил качественное медицинское обслуживание.

Костусева обвиняют в заговоре с целью захвата власти. Его задержали в апреле — одновременно с юристом Юрием Зенковичем и литературоведом Александром Федутой. 2 июля политика экстренно госпитализировали из СИЗО КГБ в больничную камеру СИЗО №1 («Володарки»). У него появились проблемы с сердцем, давлением, отеки конечностей, одышка, спутанное сознание. Костусев рассказал, что 17 ночей он вынужден был спать на полу, под «шконкой» другого задержанного, так как для него не нашлось спального места.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
64-летний Григорий Костусев находится под стражей в СИЗО №1 в Минске. Там он прошел медицинское обследование.
 
Новости дня
Новости разные
 
В пожарном водоеме в Бобруйске утонул мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by