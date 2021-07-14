У лидера Партии БНФ Костусева — подозрение на онкозаболевание

Источник материала: Салiдарнасць

64-летний Григорий Костусев находится под стражей в СИЗО №1 в Минске. Там он прошел медицинское обследование.





— 13 июля защитник побывала у отца. Через адвоката отец передал информацию для общественности, — рассказала информагентству БелаПАН дочь Костусева Екатерина. — Его состояние здоровья ухудшилось, пришел результат анализа на ПСА (тест на определение уровня онкомаркера рака в крови. — Прим.). У Григория Андреевича показатель ПСА выше нормы в два раза — 8 единиц при норме 4.

По словам дочери, Григорий Костусев просил через адвоката помощи для госпитализации в профильную больницу. Он опасается, что у него развивается опухоль. В 2012-2016 годы политик уже наблюдался у медиков по этому же поводу и тогда болезнь удалось приостановить.

Со ссылкой на врача политик передал, что из Республиканской больницы для осужденных его готовы выписать в ближайшие дни. Это значит, что его вернут в СИЗО КГБ.

Адвокат связывалась со следователем и просила принять все меры, чтобы Костусев получил качественное медицинское обслуживание.

Костусева обвиняют в заговоре с целью захвата власти. Его задержали в апреле — одновременно с юристом Юрием Зенковичем и литературоведом Александром Федутой. 2 июля политика экстренно госпитализировали из СИЗО КГБ в больничную камеру СИЗО №1 («Володарки»). У него появились проблемы с сердцем, давлением, отеки конечностей, одышка, спутанное сознание. Костусев рассказал, что 17 ночей он вынужден был спать на полу, под «шконкой» другого задержанного, так как для него не нашлось спального места.