Более тонны спирта и 50 литров водки изъяли у жителя Молодечно

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Более тонны спирта и 50 литров водки изъяли из незаконного оборота сотрудники БЭП. Житель Молодечно перевозил контрафактный алкоголь на Volkswagen Multivan. Милиционеры попытались остановить автомобиль для проверки, но как только мужчина увидел правоохранителей, скрылся. Спустя 1,5 часа минивэн был обнаружен припаркованным в одном из дворов по улице Великий Гостинец за несколько кварталов от места жительства водителя. По номеру авто оперативники выяснили владельца Volkswagen.

