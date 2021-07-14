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Более тонны спирта и 50 литров водки изъяли у жителя Молодечно

14.07.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Более тонны спирта и 50 литров водки изъяли из незаконного оборота сотрудники БЭП. Житель Молодечно перевозил контрафактный алкоголь  на Volkswagen Multivan. Милиционеры попытались остановить автомобиль для проверки, но как только мужчина увидел правоохранителей, скрылся. Спустя 1,5 часа минивэн был обнаружен припаркованным в одном из дворов по улице Великий Гостинец за несколько кварталов от места жительства водителя. По номеру авто оперативники выяснили владельца Volkswagen.

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Теги: Минск
 
 
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Более тонны спирта и 50 литров водки изъяли из незаконного оборота сотрудники БЭП. Житель Молодечно перевозил контрафактный алкоголь  на Volkswagen Multivan. Милиционеры...
 
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