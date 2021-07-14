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В Борисовском районе задержан криминальный дуэт, подозреваемый в убийстве
Источник материала: БT
История началась с пропажи 39-летнего жителя Борисова. Тело мужчины с разбитой головой было найдено в лесу. Тогда же по подозрению в убийстве сыщики задержали 41-летнего мужчину и женщину. Выяснилось, что дама часто брала взаймы у погибшего и тратила деньги в игровом клубе. Долги возвращать не спешила, а когда сумма стала более $ 4 тыс., кредитор пригрозил милицией.
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История началась с пропажи 39-летнего жителя Борисова. Тело мужчины с разбитой головой было найдено в лесу. Тогда же по подозрению в убийстве сыщики задержали...
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