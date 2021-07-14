Источник материала: UDF



Григорий Костусев

"13 июля защитник побывала у отца. Через адвоката отец передал информацию для общественности. Его состояние здоровья ухудшилось, пришел результат анализа на ПСА (тест на определение уровня онкомаркера рака в крови. — Прим.). У Григория Андреевича показатель ПСА выше нормы в два раза — 8 единиц при норме 4", — рассказала дочь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У лидера Партии БНФ Костусева — подозрение на онкозаболевание 64-летний Григорий Костусев находится под стражей в СИЗО №1 в Минске.