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На три знака Зодиака совсем скоро свалится денежное везение: избранных только трое!
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Об этом пишет
Лев
Это время будет способствовать Львам для решительных действий в финансовой сфере. Если вы давно подумывали над сменой работы на более высокооплачиваемую, время для перемен будет идеальным. Астрологи советуют поторопиться и не колебаться с принятием важного решения, ведь лишь самых смелых ждет успех.
Весы
У представителей этого знака сложатся очень благоприятные условия для осуществления любых финансовых операций. Время хорошее для подписания договоров, заключения важных сделок, ведь все они принесут Весам немало выгоды и дивидендов в будущем. Чего вам делать нельзя категорически, так это одалживать деньги, даже если суммы маленькие.
Козерог
Для Козерогов середина июля будет очень благоприятной для работы над проектами, которые из-за своей сложности неоднократно откладывались на потом. Достаньте их из сундука и продолжите работу над ними - в результате можно будет рассчитывать как на профессиональный успех, так и на солидную финансовую выгоду.
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Это время будет способствовать Львам для решительных действий в финансовой сфере.
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