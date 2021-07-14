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Праздник 14 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.
Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище бескорыстные) врачи. Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.
На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: "Кузьма-Демьян ни свет, ни заря встают, баб на покос ведут"; "Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли".
Также наши предки считали, что малиновое варенье, сваренное в этот день, будет очень вкусным.
Главные приметы этого дня
Звезды сильно мерцают 14 июля – будет непогода.
Если на Демьяна и Кузьму прополоть огород, то сорняков не будет.
Соловей продолжает петь 14 июля – лето будет долгим.
Что нельзя делать в этот день
В этот праздник принято подавать милостыню. Однако ни в коем случае нельзя заглядывать в глаза тому, кому даете деньги. Иначе — быть беде.
Нельзя ссориться с ближними.
Именинники этого дня – Ангелина, Арсен, Василий, Демьян, Кузьма, Никодим, Никон, Петр, Тихон. Не забудьте поздравить их с днем ангела!
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Звезды сильно мерцают 14 июля – будет непогода.
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