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Праздник 14 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины

14.07.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 14 июля: что можно и нельзя делать, главные приметы дня, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
14 июля 2020 года празднуется День Демьяна и Кузьмы. Они были бессеребренниками и жили в Риме при царе Карине.

Обо всех приметах и запретах - читайте ниже в нашем материале.

Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище бескорыстные) врачи. Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: "Кузьма-Демьян ни свет, ни заря встают, баб на покос ведут"; "Кузьма и Демьян пришли — мы на покос пошли".

Также наши предки считали, что малиновое варенье, сваренное в этот день, будет очень вкусным.


Главные приметы этого дня


Звезды сильно мерцают 14 июля – будет непогода.

Если на Демьяна и Кузьму прополоть огород, то сорняков не будет.

Соловей продолжает петь 14 июля – лето будет долгим.

Что нельзя делать в этот день


В этот праздник принято подавать милостыню. Однако ни в коем случае нельзя заглядывать в глаза тому, кому даете деньги. Иначе — быть беде.

Нельзя ссориться с ближними.

Именинники этого дня – Ангелина, Арсен, Василий, Демьян, Кузьма, Никодим, Никон, Петр, Тихон. Не забудьте поздравить их с днем ангела!
 
 
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