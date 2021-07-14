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Плюс семь человек признаны политзаключенными в Беларуси - всего 555

14.07.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек.

Это Вячеслав Короткевич, Александр Бычковский, Павел Семакович, Евгений Корольчук, Евгений Пошелюк, Игорь Фалецкий, Михаил Гулидов, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Плюс семь человек признаны политзаключенными в Беларуси - всего 555
 
 
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Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
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