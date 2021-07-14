Более 500 кг конопли и мака уничтожили в Чечерском районе

Источник материала: БелТА

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 кг наркосодержащих растений уничтожили в Чечерском районе за время спецоперации "Мак", которая проводится с 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранители обнаружили в районе 17 мест, где росли мак и конопля. Помимо этого, собственники земель самостоятельно выявили точки с наркозельем в населенных пунктах Покоть, Кораблище, Нисимковичи, Сидоровичи, Беляевка и Волосовичи.

Как сообщил начальник Чечерского РОВД Владимир Бухавцов, очаги скошены и уничтожены. Общая масса уничтоженного - 524 кг. К административной ответственности привлекли одного человека. Вынесли 13 представлений по устранению причин и условий.

В УВД напомнили: спецоперация "Мак" продлится до 15 сентября. Милиционеры продолжают рейды.-0-









Фото УВД Гомельского облисполкома