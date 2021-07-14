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Более 500 кг конопли и мака уничтожили в Чечерском районе

14.07.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 кг наркосодержащих растений уничтожили в Чечерском районе за время спецоперации "Мак", которая проводится с 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранители обнаружили в районе 17 мест, где росли мак и конопля. Помимо этого, собственники земель самостоятельно выявили точки с наркозельем в населенных пунктах Покоть, Кораблище, Нисимковичи, Сидоровичи, Беляевка и Волосовичи.

Как сообщил начальник Чечерского РОВД Владимир Бухавцов, очаги скошены и уничтожены. Общая масса уничтоженного - 524 кг. К административной ответственности привлекли одного человека. Вынесли 13 представлений по устранению причин и условий.

В УВД напомнили: спецоперация "Мак" продлится до 15 сентября. Милиционеры продолжают рейды.-0-

Более 500 кг конопли и мака уничтожили в Чечерском районе

Более 500 кг конопли и мака уничтожили в Чечерском районе

Фото УВД Гомельского облисполкома

 
Теги: Гомель
 
 
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К административной ответственности привлекли одного человека. Вынесли 13 представлений по устранению причин и условий.
 
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