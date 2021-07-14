Следователи выясняют обстоятельства отравления сероводородом в Бресте

Источник материала: БелТА

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства отравления трех человек сероводородом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По данным следствия, 40-летняя брестчанка работала в канализационной насосной станции, расположенной на территории областной клинической больницы. Около 19.00 коллеги не смогли с ней связаться. Один из работников направился в рабочее помещение женщины, где обнаружил ее без сознания. Прибывшие по вызову 22-летняя медсестра и 33-летний врач также потеряли сознание во время оказания медпомощи.

Пострадавших спасли сотрудники МЧС, а затем госпитализировали. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работница насосной станции скончалась. "На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия с участием специалистов ГКСЭ. Опрошены очевидцы и работники станции, изъята техническая документация, назначен ряд экспертных исследовании", - рассказала она.

Предварительная причина произошедшего - утечка неизвестного отравляющего вещества (газа).-0-



