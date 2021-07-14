ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи выясняют обстоятельства отравления сероводородом в Бресте

14.07.2021 10:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства отравления трех человек сероводородом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По данным следствия, 40-летняя брестчанка работала в канализационной насосной станции, расположенной на территории областной клинической больницы. Около 19.00 коллеги не смогли с ней связаться. Один из работников направился в рабочее помещение женщины, где обнаружил ее без сознания. Прибывшие по вызову 22-летняя медсестра и 33-летний врач также потеряли сознание во время оказания медпомощи.

Пострадавших спасли сотрудники МЧС, а затем госпитализировали. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работница насосной станции скончалась. "На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия с участием специалистов ГКСЭ. Опрошены очевидцы и работники станции, изъята техническая документация, назначен ряд экспертных исследовании", - рассказала она.

Предварительная причина произошедшего - утечка неизвестного отравляющего вещества (газа).-0-

Следователи выясняют обстоятельства отравления сероводородом в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, 40-летняя брестчанка работала в канализационной насосной станции, расположенной на территории областной клинической больницы. Около 19.00...
 
Новости дня
Новости разные
 
На пожаре в Чаусах погибли мать и сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by