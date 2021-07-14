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В Минске задержаны наркокурьеры

14.07.2021 10:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны наркокурьеры. Двое из них проработали около недели. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

8 июля в Партизанском районе столицы сотрудники милиции задержали с поличным 20-летнего молодого человека, когда тот сооружал тайники с наркотиком в районе Минской кольцевой автодороги. При себе у парня обнаружено 76 свертков с особо опасным психотропным веществом мефедрон общим весом 96 г. Установлено, что задержанный работал на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ на протяжении месяца. С его слов, таким способом он хотел подзаработать.

Сотрудники патрульно-постовой службы Заводского РУВД столицы задержали с поличным 34-летнего гражданина Российской Федерации и его 31-летнюю сообщницу из Могилева, которые успели проработать на наркомаркет около недели. При себе у них было более 30 г порошкообразного вещества, содержащего в своем составе мефедрон и более 2 г порошкообразного вещества, содержащего в своем составе альфа-PVP.

Установлено, что свертки, обмотанные черной изолентой, были спрятаны в картонную коробку из-под игральных карт.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков..-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
 
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