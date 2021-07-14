У лидера Партии БНФ Костусева — подозрение на онкозаболевание

Об этом информагентству БелаПАН рассказала его дочь Екатерина Костусева.





64-летний Григорий Костусев находится под стражей в СИЗО №1 в Минске . Там он прошел медицинское обследование.





"13 июля защитник побывала у отца. Через адвоката отец передал информацию для общественности. Его состояние здоровья ухудшилось, пришел результат анализа на ПСА (тест на определение уровня онкомаркера рака в крови. — Прим.). У Григория Андреевича показатель ПСА выше нормы в два раза — 8 единиц при норме 4", — рассказала дочь.





По ее словам, Григорий Костусев просил через адвоката помощи для госпитализации в профильную больницу. Он опасается, что у него развивается опухоль. По словам дочери, в 2012-2016 годы политик уже наблюдался у медиков по этому же поводу и тогда болезнь удалось приостановить.





Со ссылкой на врача политик передал, что из Республиканской больницы для осужденных его готовы выписать в ближайшие дни. Это значит, что его вернут в СИЗО КГБ.





Адвокат связывалась со следователем и просила принять все меры, чтобы Костусев получил качественное медицинское обслуживание.





Костусева обвиняют в заговоре с целью захвата власти. Его задержали в апреле — одновременно с юристом Юрием Зенковичем и литературоведом Александром Федутой.





2 июля политика экстренно госпитализировали из СИЗО КГБ в больничную камеру СИЗО №1 ("Володарки"). У него появились проблемы с сердцем, давлением, отеки конечностей, одышка, спутанное сознание. Костусев рассказал, что 17 ночей он вынужден был спать на полу, под "шконкой" другого задержанного, так как для него не нашлось спального места.