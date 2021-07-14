За минувшие сутки в Литве задержали 22 нелегальных мигранта

За минувшие сутки в Литве задержаны 22 нелегальных мигранта, пересекших границу со стороны Беларуси, свидетельствуют обновленные данные на сайте литовской Службы охраны государственной границы.





Для сравнения: в январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, июле — 1.077.

Всего с начала года пограничники задержали на литовско-белорусской границе 1.738 нелегалов — примерно в 21 раз больше, чем за весь 2020-й. Среди задержанных граждане Ирака (846), Конго (198), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (70) и других стран, а также лица, у которых при себе не было документов.

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», одним из проявлений которой названо увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси.

Парламентарии выразили озабоченность тем, что «гибридная агрессия может прогрессировать и стать основой для новых угроз в контексте крупномасштабных [белорусско-российских] военных учений «Запад». Они подчеркнули, что вследствие нелегальной миграции, «организованной недружественными режимами», приведшей к объявлению чрезвычайной ситуации в стране, под угрозой оказались «конституционный строй и общество» Литвы.

Депутаты предложили правительству принять все необходимые меры для предотвращения угрозы гибридной агрессии, в том числе использовать вооруженные силы для защиты границы с Беларусью, в кратчайшие сроки возвести на ней физический барьер.

Они также предложили «обеспечить привлечение к ответственности организаторов потоков нелегальной миграции, в том числе белорусских физических и юридические лица, с учетом национальных санкций и санкций Европейского союза, судебного преследования и, при необходимости, возбуждения международного расследования по факту организации и способствования нелегальной миграции».

Литовские депутаты предложили инициировать в странах, откуда прибывают нелегальные мигранты, информационную кампанию, чтобы удержать потенциальных нарушителей от «участия в преступной деятельности при незаконном пересечении госграницы Литвы».

Правительству также предложено добиваться возвращения в страны происхождения всех нелегальных мигрантов, у которых нет законных оснований для подачи заявления о предоставлении статуса беженца, с помощью действующих соглашений о реадмиссии или подписания новых документов такого характера.

В случае продолжения и усиления гибридной агрессии правительству предлагается вступить в контакт со странами НАТО, в частности с США, на основании ст. 4 Североатлантического договора, который предусматривает консультации, если по мнению какой-либо из сторон договора «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Депутаты предложили правительству обратиться к иным государствам ЕС, Европейской комиссии и другим институциям с призывом «проявить солидарность и оказать Литве необходимую поддержку в борьбе с гибридной агрессией».

Также накануне ряд литовских чиновников заявил об установлении некоторых «организаторов и исполнителей схем нелегальной миграции в ЕС со стороны Беларуси», включая туристические компании, а также авиакомпании, обеспечивающие стыковочные рейсы.

Как сообщалось, из-за резкого увеличения числа нелегалов правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на национальном уровне. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в том, что они сознательно способствуют росту потоков нелегальной миграции.

К охране границы в помощь пограничникам привлекли силы иных литовских ведомств, армию, помощь оказывают представители Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) и пограничники Эстонии.

9 июля Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.

По информации Министерства иностранных дел Литвы, 13 июля министр Габриэлюс Ландсбергис направился в Анкару на встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и главой МВД Сулейманом Сойлу, чтобы «обсудить совместные действия по предотвращению гибридной войны белорусского режима против Литвы, в рамках которого в качестве оружия применяется нелегальная миграция». После визита в Анкару Ландсбергис намерен посетить Багдад и обсудить вопрос сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

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