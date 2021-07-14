На пожаре в Чаусах погибли мать и сын

Трагедия произошла накануне днем в жилом доме по улице Ивутенко.





По информации МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела женщины (1953 г.р.) и ее сына (1974 г.р.).

Всего с начала года на пожарах погибло 383 человека (за аналогичный период прошлого года — 289).