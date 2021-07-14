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На пожаре в Чаусах погибли мать и сын
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне днем в жилом доме по улице Ивутенко.
По информации МЧС, в ходе тушения пожара были обнаружены тела женщины (1953 г.р.) и ее сына (1974 г.р.).
Всего с начала года на пожарах погибло 383 человека (за аналогичный период прошлого года — 289).
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Трагедия произошла накануне днем в жилом доме по улице Ивутенко.
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