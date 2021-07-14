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Репрессии не прекращаются: в Минске задержан правозащитник Сергей Сыс
Источник материала: Навiны
В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
У него дома также прошел обыск.
Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента финансового расследования КГК утром (в 8.15)
Как сообщалось, рано утром силовики также
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В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
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