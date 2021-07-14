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Налоговые консультанты. Кто это и пользуются ли спросом их услуги?

14.07.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы «Большой город» поговорим с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району Минска Натальей Титок.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Кто это, налоговые консультанты?

Налоговые консультанты. Кто это и пользуются ли спросом их услуги?

Наталья Титок, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Центральному району г. Минска:
Это новая категория для нашей страны, она появилась в связи с подписанием указа Президента. Несколько лет назад была дана такая возможность – любое физическое лицо может стать налоговым консультантом. Есть, конечно же, ряд ограничений – это соответствующее профильное образование, наличие опыта работы. Чтобы стать налоговым консультантом, необходимо сдать экзамен по налоговому законодательству. Только получив квалификационный аттестат налогового консультанта, физическое лицо может осуществлять такую деятельность. Причем эта деятельность предпринимательская, и для этого необходимо регистрироваться индивидуальным предпринимателем либо работать у субъекта хозяйствования в качестве наемного лица. Сегодня такой возможностью воспользовалось более 500 граждан нашей страны, которые успешно прошли все экзамены и уже предоставляют свои услуги налогоплательщикам. Информация о них находится в общем доступе на сайте нашего Министерства.

Налоговые консультанты. Кто это и пользуются ли спросом их услуги?

Юлия Алексеюк:
Пользуется спросом эта услуга среди налогоплательщиков?

Наталья Титок:
Да. Больше становится налоговых консультантов, и мы при проведении проверок чаще встречаемся с ними. Налоговые консультанты и задают свои вопросы в части применения налогового законодательства, если у самих такие имеются. Но здесь следует обратить внимание, что и ответственность на них сегодня возложена. Все те обязательства, которые рассчитывают физическому лицу, когда уже формируются договорные отношения между налоговым консультантом и налогоплательщиком в части правильности уплаты налогов, берет на себя налоговый консультант.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников налоговых органов. В студии программы...
 
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