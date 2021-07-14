|
В Ираке объявлен трёхдневный траур по погибшим на пожаре в больнице
Источник материала: СТВ
Новости Ирака. Ирак скорбит по жертвам пожара в больнице для пациентов с COVID-19. Объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа».
Согласно последним данным, число погибших в результате трагедии в провинции Ди-Кар превысило 120 человек. Еще десятки пострадали. Не исключается, что жертв может быть гораздо больше. На месте ЧП продолжают работать спасатели. Предварительные результаты расследования случившегося обещают представить в ближайшие дни. Среди основных версий – взрыв баллона с кислородом.
В связи с инцидентом министр здравоохранения провинции подал в отставку. Выданы ордера на задержание 13 сотрудников регионального Минздрава. Пожар практически полностью уничтожил здание. Опознать тела погибших крайне сложно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Ирака. Ирак скорбит по жертвам пожара в больнице для пациентов с COVID-19. Объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)