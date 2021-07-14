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Александр Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии

14.07.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Французы отмечают главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Он уходит корнями в Великую французскую революцию, сообщили в программе Новости «24 часа».

Александр Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии

14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли знаменитую крепость-тюрьму. По традиции в этот день по всей стране проходят массовые гулянья. На Елисейских полях в Париже состоится масштабный военный парад. Завершит празднования вечерний салют.

Александр Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии

С национальным праздником жителей Французской Республики поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал французам солидарности, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.

 
 
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Новости Франции. Французы отмечают главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Он уходит корнями в Великую французскую революцию, сообщили в программе...
 
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