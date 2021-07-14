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В США почти каждый день фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

14.07.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мир продолжает борьбу с пандемией. Тройка антилидеров по числу инфицированных остается неизменной – США, Индия и Бразилия, сообщили в программе Новости «24 часа».

В США почти каждый день фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Серьезные опасения вызывают темпы роста заболевших в Штатах. Там практически ежедневно фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражений. Для сравнения, всего три недели назад этот показатель был в два раза ниже. По мнению специалистов, такой всплеск связан с распространением дельта-штамма вируса, а также отменой в некоторых регионах масочного режима. Усугубляет ситуацию медленная вакцинация в ряде штатов.

В США почти каждый день фиксируют по 23 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Сложная эпидобстановка сохраняется в России. В стране фиксируют антирекорды по числу умерших. В Великобритании между тем, несмотря на высокий уровень смертности, со следующей недели планируют отменить все карантинные меры.

 
 
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Мир продолжает борьбу с пандемией. Тройка антилидеров по числу инфицированных остается неизменной – США, Индия и Бразилия, сообщили в программе Новости «24 часа».
 
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