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В Китае в результате обрушения гостиницы погибли 17 человек

14.07.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Число погибших в результате обрушения гостиницы в китайской провинции Цзянсу увеличилось до 17 человек. Обнаружены тела девятерых пропавших без вести. Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Китае в результате обрушения гостиницы погибли 17 человек

Инцидент произошел в начале недели. В момент обрушения внутри здания находились 23 человека. Пятерых удалось спасти. Что стало причиной происшествия, предстоит установить специалистам. Для расследования создана правительственная группа.

В Китае в результате обрушения гостиницы погибли 17 человек

По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за реконструкции здания, которая не была согласована с властями.

 
 
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Новости Китая. Число погибших в результате обрушения гостиницы в китайской провинции Цзянсу увеличилось до 17 человек. Обнаружены тела девятерых пропавших без...
 
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