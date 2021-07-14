В Китае в результате обрушения гостиницы погибли 17 человек

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Число погибших в результате обрушения гостиницы в китайской провинции Цзянсу увеличилось до 17 человек. Обнаружены тела девятерых пропавших без вести. Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в программе Новости «24 часа».





Инцидент произошел в начале недели. В момент обрушения внутри здания находились 23 человека. Пятерых удалось спасти. Что стало причиной происшествия, предстоит установить специалистам. Для расследования создана правительственная группа.





По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за реконструкции здания, которая не была согласована с властями.