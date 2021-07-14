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Смартфонам от Nokia не понадобятся защитные чехлы

14.07.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Смартфонам от Nokia не понадобятся защитные чехлы
Фото: ©twitter.com
В финской компании HMD Global Oy, выкупившей у Microsoft Mobile в 2016 году бренд Nokia, решили вернуться к созданию самых прочных телефонов. Одной из последних моделей стал кнопочный Nokia 800 Tough, предназначенный для работы в экстремальных условиях.

Теперь же "неубиваемыми" станут и смартфоны. В Twitter компании было опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что новый гаджет будет иметь защитное покрытие.

На корпусе смартфона нанесена надпись:

"С нашим новым Nokia-смартфоном вам больше никогда не понадобится защитный чехол".


Фразу сопровождает дата 27.07.2021 – вероятно, именно в этот день пройдет презентация нового гаджета.


По мнению пользователей, речь может идти о Nokia XR20. Эта модель числилась в базе данных тестового приложения Gekbench в июне. Известно, что XR20 построен на однокристальном чипсете Snapdragon 480 и имеет 4 ГБ оперативной памяти.
 
 
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На корпусе смартфона нанесена надпись.
 
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