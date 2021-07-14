Источник материала: UDF



Фото: ©twitter.com

"С нашим новым Nokia-смартфоном вам больше никогда не понадобится защитный чехол".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смартфонам от Nokia не понадобятся защитные чехлы На корпусе смартфона нанесена надпись.

Теперь же "неубиваемыми" станут и смартфоны. В Twitter компании было опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что новый гаджет будет иметь защитное покрытие.На корпусе смартфона нанесена надпись:Фразу сопровождает дата 27.07.2021 – вероятно, именно в этот день пройдет презентация нового гаджета.По мнению пользователей, речь может идти о Nokia XR20. Эта модель числилась в базе данных тестового приложения Gekbench в июне. Известно, что XR20 построен на однокристальном чипсете Snapdragon 480 и имеет 4 ГБ оперативной памяти.