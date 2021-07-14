«Эти встречи обречены на неуспех». Чего Лукашенко хочет от Путина?

Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

«Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать», — рассказал Лукашенко, подразумевая Олега Гайдукевича.

«Лукашенко нужно оправдать проводимые репрессии»





Фото: belgazeta.by

«Как мне представляется, Лукашенко прежде всего хочет решить практические проблемы, получить финансовую помощь и новые кредиты. У Путина, предполагаю, есть желание добиться выполнения обязательств, которые брал осенью 2020 года на себя Лукашенко, но которому, судя по всему, расхотелось их выполнять», – сказал Марголин.

«В начале июня Лукашенко уверенно говорил о приезде Путина 22 июня, но встречи так и не произошло. Поэтому понятно, что теперь, когда «добро» на общение было получено, Лукашенко решил, что надо лететь в Санкт-Петербург, встречаться, пока есть такая возможность. Но пока эти встречи обречены на неуспех из-за противоположных интересов и задач», – полагает Марголин.

«Ему нужно доказать радикальные настроения и действия представителей общества и таким образом оправдать проводимые репрессии. Обратите внимание, что противников власти обвинили в нападении на дом Гайдукевича еще до поимки злоумышленников и представления доказательств. Тоже самое с нападением на Азаренка: из того, что показали по телевидению, любому непредвзятом человеку видно, что это постановочная сцена», – отметил Марголин.

«Это искусственная игра, желание списать просчеты на внешнее влияние»





Скриншот видео svaboda.org

«Думаю, основная тема переговоров с Путиным – экономика. Прогнозы в отношении белорусской экономики неутешительны. Поэтому нужны кредиты, вливания, более благоприятные условия для сбыта белорусской продукции на российском рынке. При этом странно слышать сообщения о совместном противостоянии санкциям: надо бы сперва честно обсудить, почему введены ограничения против Беларуси. А причина в действиях властей», – сказал Гончарик.

«Существует серьезная опасность утраты части суверенитета, но если ситуация будет дальше развиваться как сейчас, то других вариантов белорусские власти могут и не видеть. Возможно, недавние санкции, введенные ЕС, не последние», – считает Гончарик.

«Есть золотое правило: ищи друзей, враги найдутся. Думаю, это искусственная игра, желание списать просчеты и недостатки на внешнее деструктивное влияние, и желание показать России, что вокруг враги, поэтому нужно сплотиться», – полагает Гончарик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Эти встречи обречены на неуспех». Чего Лукашенко хочет от Путина? UDF поинтересовался у экспертов: чего Лукашенко и Путин хотят друг от друга?