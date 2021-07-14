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«Эти встречи обречены на неуспех». Чего Лукашенко хочет от Путина?
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Во вторник 13 июля Александр Лукашенко внезапно вылетел на встречу к Владимиру Путину в Санкт-Петербург. Заявлений для прессы после их переговоров уже традиционно не было.
А вот в начале встречи руководитель Беларуси отметился несколькими заявлениями. Он сказал, что противники власти в стране перешли к индивидуальному террору.
«Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать», — рассказал Лукашенко, подразумевая Олега Гайдукевича.
По словам Дмитрия Пескова, стороны должны были обсудить «попытки коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси» и меры по противодействию этому.
«Лукашенко нужно оправдать проводимые репрессии»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: belgazeta.by
«Как мне представляется, Лукашенко прежде всего хочет решить практические проблемы, получить финансовую помощь и новые кредиты. У Путина, предполагаю, есть желание добиться выполнения обязательств, которые брал осенью 2020 года на себя Лукашенко, но которому, судя по всему, расхотелось их выполнять», – сказал Марголин.
Он считает, что по этой причине Путин достаточно прохладно относится ко встречам с Лукашенко.
«В начале июня Лукашенко уверенно говорил о приезде Путина 22 июня, но встречи так и не произошло. Поэтому понятно, что теперь, когда «добро» на общение было получено, Лукашенко решил, что надо лететь в Санкт-Петербург, встречаться, пока есть такая возможность. Но пока эти встречи обречены на неуспех из-за противоположных интересов и задач», – полагает Марголин.
Зачем Лукашенко истории с «покушениями» на Григория Азаренка, а затем и на Олега Гайдукевича?
«Ему нужно доказать радикальные настроения и действия представителей общества и таким образом оправдать проводимые репрессии. Обратите внимание, что противников власти обвинили в нападении на дом Гайдукевича еще до поимки злоумышленников и представления доказательств. Тоже самое с нападением на Азаренка: из того, что показали по телевидению, любому непредвзятом человеку видно, что это постановочная сцена», – отметил Марголин.
«Это искусственная игра, желание списать просчеты на внешнее влияние»
Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии
Скриншот видео svaboda.org
«Думаю, основная тема переговоров с Путиным – экономика. Прогнозы в отношении белорусской экономики неутешительны. Поэтому нужны кредиты, вливания, более благоприятные условия для сбыта белорусской продукции на российском рынке. При этом странно слышать сообщения о совместном противостоянии санкциям: надо бы сперва честно обсудить, почему введены ограничения против Беларуси. А причина в действиях властей», – сказал Гончарик.
Посол Беларуси в России Владимир Семашко недавно сообщил, что Минск и Москва поставили задачу создать к 1 января 2022 года единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство. То есть должны заработать дорожные карты интеграции. Произойдет ли это на практике, ведь «карты» обсуждают уже несколько лет?
«Существует серьезная опасность утраты части суверенитета, но если ситуация будет дальше развиваться как сейчас, то других вариантов белорусские власти могут и не видеть. Возможно, недавние санкции, введенные ЕС, не последние», – считает Гончарик.
По словам официального представителя Кремля, стороны обсудят «попытки коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси». Почему власти обостряют конфликт с европейскими странами?
«Есть золотое правило: ищи друзей, враги найдутся. Думаю, это искусственная игра, желание списать просчеты и недостатки на внешнее деструктивное влияние, и желание показать России, что вокруг враги, поэтому нужно сплотиться», – полагает Гончарик.
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UDF поинтересовался у экспертов: чего Лукашенко и Путин хотят друг от друга?
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