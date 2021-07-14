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Ни дня без рекордов: в Минске обновлен температурный максимум
Источник материала: UDF
В среду в Минске прогнозируют кратковременный дождь и до +33°С / Еврорадио
Максимум обновлен и в Минске. Во вторник воздух в столице прогрелся до +33,8°С (+0,3 к предыдущему рекорду 70-летней давности). Новые температурные рекорды дня установлены также в Могилеве (+34,8), в Витебске (+33,6), Горках (+33,1).
Жарче всего вчера было в Жлобине (+35°С), но абсолютный рекорд дня устоял. Самая высокая температруа 13 июля была зафиксирована в Бресте в 1959 году (+36,6°С).
В период экстремально жаркой погоды, которая наблюдается в Беларуси с 21 июня, к медикам с тепловыми ударами обратилось уже 208 человек, 54 из них были госпитализированы, рассказали в минздраве.
Сегодня синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Осадки прогнозируются на большей части территории страны. Температура воздуха при этом сохранится на уровне +29..+34°С, в отдельных районах будет до +35..+36°С. В Минске также днем возможен кратковременный дождь и гроза. Воздух днем прогреется до +31..+33°С, вечером будет +25..+27°С.
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Максимум обновлен и в Минске.
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