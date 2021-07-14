ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ни дня без рекордов: в Минске обновлен температурный максимум

14.07.2021 11:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ни дня без рекордов: в Минске обновлен температурный максимум
В среду в Минске прогнозируют кратковременный дождь и до +33°С / Еврорадио
На белорусских метеостанциях во вторник, 13 июля, были зафиксированы 22 температурных рекорда, сообщает БелаПАН со ссылкой на данные Белгидромета.

Максимум обновлен и в Минске. Во вторник воздух в столице прогрелся до +33,8°С (+0,3 к предыдущему рекорду 70-летней давности). Новые температурные рекорды дня установлены также в Могилеве (+34,8), в Витебске (+33,6), Горках (+33,1).

Жарче всего вчера было в Жлобине (+35°С), но абсолютный рекорд дня устоял. Самая высокая температруа 13 июля была зафиксирована в Бресте в 1959 году (+36,6°С).


В период экстремально жаркой погоды, которая наблюдается в Беларуси с 21 июня, к медикам с тепловыми ударами обратилось уже 208 человек, 54 из них были госпитализированы, рассказали в минздраве.

Сегодня синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Осадки прогнозируются на большей части территории страны. Температура воздуха при этом сохранится на уровне +29..+34°С, в отдельных районах будет до +35..+36°С. В Минске также днем возможен кратковременный дождь и гроза. Воздух днем прогреется до +31..+33°С, вечером будет +25..+27°С.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Барановичей попался с ворованной маковой соломкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by