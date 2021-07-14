Источник материала: UDF



Фото: МЧС

"Нарушалось электроснабжение 64 населенных пунктов. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами", - проинформировали спасатели.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грозовой фронт обесточил 64 населенных пункта Беларуси Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжую часть и частные подворья.

Грозовой фронт с порывами ветра до 19 м/с прошел по территории Барановичского районов Брестской области, Полоцкого и Браславского районов Витебской области, Гродненского, Вороновского, Дятловского, Кореличского, Лидского, Ивьевского, Новогрудского и Щучинского районов Гродненской области и Любанского района Минской области.По информации МЧС, повреждены кровли 1 сельскохозяйственного здания и 3 жилых домов. Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжую часть и частные подворья. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.