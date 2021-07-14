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Грозовой фронт обесточил 64 населенных пункта Беларуси

14.07.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Грозовой фронт обесточил 64 населенных пункта Беларуси
Фото: МЧС
Из-за прохождения грозового фронта за минувшие сутки было нарушено электроснабжение в 64 населенных пунктах Беларуси, сообщили в МЧС.

"Нарушалось электроснабжение 64 населенных пунктов. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами", - проинформировали спасатели.


Грозовой фронт с порывами ветра до 19 м/с прошел по территории Барановичского районов Брестской области, Полоцкого и Браславского районов Витебской области, Гродненского, Вороновского, Дятловского, Кореличского, Лидского, Ивьевского, Новогрудского и Щучинского районов Гродненской области и Любанского района Минской области.

По информации МЧС, повреждены кровли 1 сельскохозяйственного здания и 3 жилых домов. Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжую часть и частные подворья. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
 
 
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Зафиксированы 8 случаев падения деревьев на проезжую часть и частные подворья.
 
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