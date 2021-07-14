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В Новополоцке житель оборудовал специальное помещение для выращивания конопли

14.07.2021 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками областного управления наркоконтроля совместно с оперативниками УВД и Новополоцкого ГОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 39-летний местный житель. По оперативной информации, мужчина организовал помещение, специально приспособленное для культивирования конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Там он вырастил не менее шести кустов наркосодержащего растения - конопли, из которого получил опасное наркотическое средство - марихуану, а также гашишное масло, которое добавлял в печенье домашнего изготовления.

В ходе осмотра помещения милиционеры обнаружили пять горшков с растениями конопли, лампы, термометр, шланги, вентилятор, гофру.

В отношении новополочанина следователями было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Проверяется его причастность к распространению марихуаны на территории Витебской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Там он вырастил не менее шести кустов наркосодержащего растения - конопли, из которого получил опасное наркотическое средство - марихуану, а также гашишное масло,...
 
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