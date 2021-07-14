Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке М1 подожгли камеры контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"По предварительной информации, в ночь с 13 на 14 июля на 281-м км автодороги М1 (Е30) Брест - Минск - граница РФ подожжены камеры контроля скорости. Сообщение поступило от сотрудников РОЧС. В настоящее время сотрудники Столбцовского РОВД проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в УВД.

Правоохранители напоминают, что за умышленное уничтожение либо повреждение имущества Уголовным кодексом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.-0-