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Житель Барановичского района откопал на своем участке противотанковую мину
Источник материала: БелТА
14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе на частном подворье обнаружен арсенал времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В дежурную часть милиции позвонил житель деревни Полонка. Мужчина рассказал, что копал выгребную яму на своем участке и на глубине около метра обратил внимание на торчащий из земли металлический предмет, похожий на взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
Специалисты установили, что это противотанковая мина Теллермина 42 (Tellermine 42) немецкого производства. Взрывное устройство использовалось во время Второй мировой войны.
При обследовании территории военнослужащие обнаружили также 8 тротиловых шашек и запалов к ним, винтовку Мосина и винтовку Маузер с тремя патронами. Все боеприпасы относятся к годам Великой Отечественной войны. Они уничтожены.
В УВД напоминают, что при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-
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При обследовании территории военнослужащие обнаружили также 8 тротиловых шашек и запалов к ним, винтовку Мосина и винтовку Маузер с тремя патронами. Все...
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