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Житель Барановичского района откопал на своем участке противотанковую мину

14.07.2021 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе на частном подворье обнаружен арсенал времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть милиции позвонил житель деревни Полонка. Мужчина рассказал, что копал выгребную яму на своем участке и на глубине около метра обратил внимание на торчащий из земли металлический предмет, похожий на взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Специалисты установили, что это противотанковая мина Теллермина 42 (Tellermine 42) немецкого производства. Взрывное устройство использовалось во время Второй мировой войны.

При обследовании территории военнослужащие обнаружили также 8 тротиловых шашек и запалов к ним, винтовку Мосина и винтовку Маузер с тремя патронами. Все боеприпасы относятся к годам Великой Отечественной войны. Они уничтожены.

В УВД напоминают, что при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-

Житель Барановичского района откопал на своем участке противотанковую мину

Житель Барановичского района откопал на своем участке противотанковую мину

 
Теги: Брест
 
 
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При обследовании территории военнослужащие обнаружили также 8 тротиловых шашек и запалов к ним, винтовку Мосина и винтовку Маузер с тремя патронами. Все...
 
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