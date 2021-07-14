Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором Управления по борьбе с наркотиками США

«Время от времени один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником УБН», – подтвердил сотрудник.





«После убийства президента Моиза подозреваемый связался со своими контактами в УБН. Сотрудник УБН, прикомандированный на Гаити, призвал подозреваемого сдаться местным властям и вместе с сотрудником Госдепартамента предоставил информацию правительству Гаити, которая способствовала сдаче и аресту подозреваемого и еще одного человека», – пояснил чиновник.





Сотрудник УБН не назвал имя подозреваемого.





Посол Гаити в США Боккит Эдмон заявил журналистам на прошлой неделе, что он видел видеозапись, полученную национальной полицией и признанную достоверной, на которой убийцы, которых он назвал «наемниками», выдают себя за агентов УБН.





«УБН знает о сообщениях, что убийцы президента Моиза кричали "УБН!" во время атаки, – заявил сотрудник УБН. – Эти люди не действовали от имени УБН».





Моиз был застрелен в своем доме в пригороде Порт-о-Пренса ранним утром 7 июля.