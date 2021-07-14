|
Неизвестные пришли в офис проекта "Имена" и движения "За свободу"
Источник материала: Партизан
По всей видимости, силовики пришли в офис проекта «Имена» и движения "За свободу"
О, возможно, сотрудниках ДФР в офисе издания сообщила основатель "Имен" Катерина Синюк
Об обыске в офисе движения "За свободу" сообщил глава движения Юрий Губаревич
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всей видимости, силовики пришли в офис проекта «Имена» и движения "За свободу"
|
Свежие газеты
Архив (Разное)