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Неизвестные пришли в офис проекта "Имена" и движения "За свободу"

14.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По всей видимости, силовики пришли в офис проекта «Имена» и движения "За свободу"

О, возможно, сотрудниках ДФР в офисе издания сообщила основатель "Имен" Катерина Синюк



Об обыске в офисе движения "За свободу" сообщил глава  движения Юрий Губаревич
 
 
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По всей видимости, силовики пришли в офис проекта «Имена» и движения "За свободу"
 
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