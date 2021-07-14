Потерять 500 тысяч долларов, но выжить. Реальный кейс о том, как онлайн-магазин изменил свою работу из-за пандемии

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Теперь каждый бизнес знает, что пандемия затронула почти каждого и внесла свои коррективы. Например, один из книжных интернет-магазинов оценил, что его книжный бизнес в период пандемии потерял более 500 тысяч долларов. Большой крах потерпели малые издательства и букинистические магазинчики, которые потеряли до 80% оборота или совсем ушли в упадок, и теперь пытаются восстановиться. Со сложностями столкнулись и крупные издательства.



Кейс. Как онлайн-магазин перестроил свою работу из-за пандемии

Интернет-магазин, о котором сегодня пойдет речь, уже более 15 лет представлен на рынке книжного бизнеса. За это время трижды изменилось его позиционирование, отношение покупателей и количество представленного товара да и сам рынок изменился полностью.

На всех этапах книжного бизнеса его встречали одни и те же трудности: плохая дистрибьюция, проблемы с издательствами и авторскими правами, также проблема с библиотекой, складами и книжной критикой. Потери магазина в первые месяцы пандемийного года составили более 750 тысяч долларов. Одной из точек роста руководство увидело доставку книг клиенту.

— Владелец бизнеса принял верное решение — заниматься доставкой книг в связи со сложившейся ситуацией. Для них это был новый опыт, так как ранее такой услуги бизнес не предоставлял. «Нащупать» точку роста было с одной стороны не просто, а с другой стороны она была «на поверхности» — клиенты часто заказывали доставку. Именно пандемия помогла найти новый путь в развитии, — комментирует Вячеслав Сенин.

По данным Payoneer, посещаемость онлайн-магазинов пользователями постоянно растет. Например, за первое полугодие 2021 года этот показатель увеличился почти на 40%. По прогнозу компании 1с-битрикс, рынок ритейла прирастает в год со скоростью почти 12%, а е-Коммерс еще более энергичен в своём росте - примерно 17 %. Такое опережение способствует увеличению доли электронной коммерции в общем объеме товарооборота стран.

Социальные сети являются уникальным инструментом для маркетинга и продвижения всех типов продукции товарных позиций. Ежегодно они все более трансформируются и популяризируются, что безусловно ведет к значительному прогрессу взаимодействия покупателя с продавцом. Появляются новые функции, которые несут ощутимую пользу для сектора электронной коммерции. Сюда можно отнести как онлайн-продажу товара напрямую с сайта интернет-магазина, так и взаимодействие с клиентом в режиме реального времени. Продажи через социальные сети — вторая точка роста.



— Значимость социальных медиа неоспорима в вопросе решения о необходимости совершить покупку. По данным исследовательской компании Gartner представители электронной коммерции лишаются 15% потенциальных клиентов, в случае игнорирования доли потребителей, которые желают с ними общаться через электронные каналы. Как утверждают специалисты Bain and Company, компании, которые используют социальные медиа для общения со своими клиентами, могут в среднем увеличить показатели своей доходности примерно на 30%, поэтому выбор этого направления очевидно отличное решение в кризисной ситуации, — отмечает наш эксперт Вячеслав Сенин.



Вячеслав Сенин считает, что белорусский е-коммерс очень быстро смог перестроиться в условиях кризиса

Одной из главенствующих стратегий продвижения в электронной коммерции становится персонализация информации под потребности пользователей. Представителям е-коммерса необходимо искать варианты, при которых пользователю будет показан контент, наиболее близкий его потребностям, например, конкретный товар. Переход от массового потребления к индивидуальному. Пользователи привыкли к однотипным рекламным постам, поэтому теперь нужно подстраиваться под каждого индивидуально. Персонализация в интернет-маркетинге — еще одна точка роста в момент кризиса.

— Главная цель любого бизнеса — это получение коммерческой выгоды. Рекламные возможности с приходом пандемии сильно видоизменились. Маркетологи всех бизнесов любого уровня полностью перекроили свои бюджеты и изменили каналы и способы коммуникации с клиентом. Персонализация в рекламных сообщениях — это еще один верный шаг для сохранения и наращивания прибылей в электронной коммерции. Онлайн-магазин, представленный в кейсе, сделал абсолютно верное решение для обеспечения сохранности своего бизнеса в кризисный период, — подчеркнул Вячеслав Сенин.

На рост интернет-ритейла огромное значение оказало ежегодное увеличение количества пользователей Всемирной сети интернет, тестирование ими все более новых сервисов, среди которых прочное место занимают интернет-продажи. В Беларуси, согласно данным исследования одного из известных маркетплейсов, за первый год кризиса объем онлайн-торговли увеличился на 42%. Это говорит о том, что белорусский е-коммерс очень быстро смог перестроиться в условиях кризиса и не только не потерять в новых сложных условиях, но и найти возможности для новых точек роста.