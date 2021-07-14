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Брестчанка умерла, отравившись неизвестным газом — два медика в реанимации

14.07.2021 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи Бреста проводят проверку по факту смертельного отравления 40-летней местной жительницы, которая работала в помещении канализационной насосной станции, расположенной на территории Брестской областной клинической больницы.

Брестчанка умерла, отравившись неизвестным газом — два медика в реанимации

«Около 19 часов коллеги не смогли с ней связаться, в связи с чем один из работников направился в рабочее помещение женщины, где обнаружил ее без сознания и обратился за помощью к медикам. Прибывшие по вызову врач и медсестра также потеряли сознание во время оказания помощи в помещении станции», — отметили в СК.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работница насосной станции скончалась.

Предварительная причина произошедшего — утечка неизвестного отравляющего газа.

В Минздраве в свою очередь сообщили, что врач и медсестра «находятся в реанимационном отделении. Состояние медицинских работников стабильно тяжелое. Коллеги делают все возможное для того, чтобы стабилизировать состояние здоровья пострадавших».

 

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Теги: Брест
 
 
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Следователи Бреста проводят проверку по факту смертельного отравления 40-летней местной жительницы, которая работала в помещении канализационной насосной...
 
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