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Мужчина, который снял ЧП с батутом в Александрии, получил семь суток
Источник материала: UDF
Павел Петровский. Фото: Белорусская служба «Радио Свобода»
Мужчину признали виновным в распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции.
Павел Петровский приехал в Александрию из Бреста. На празднике он торговал своими товарами, как предприниматель. Ему 42 года, женат, воспитывает двух маленьких детей: одному три года, второму десять месяцев.
По данным Белорусской службы «Радио Свобода», Павла задержали 10 июля сотрудники КГБ. До суда он находился в ИВС.
Напомним, 10 июля на празднике «Александрия собирает друзей» случилось ЧП: сильный ветер поднял в воздух батут, на котором прыгали дети. Пострадали семь человек. Одну из девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии. Состояние остальных медики оценили, как удовлетворительное.
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Павла задержали 10 июля сотрудники КГБ. До суда он находился в ИВС.
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