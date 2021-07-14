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Евро и российский рубль дешевеют на открытии торгов 14 июля на БВФБ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют снизилась на 0,10%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подрос лишь на 0,0012 BYN до 2,5675 BYN/USD.
Напомним, что предыдущие три дня доллар дешевел. Его курс обвалился за это время на 0,0258 BYN до минимума за 6 дней. До этого был стремительный рост, когда всего за два дня доллар улетел вверх на 0,0581 BYN до максимума за 2,5 месяца.
Курс евро упал ещё на 0,0102 BYN до 3,0320 BYN/EUR и оказался на минимуме за неделю. За последние четыре торговые сессии европейская валюта дешевеет уже третий раз.
Стоимость евро за это время упала на 0,0329 BYN.
Курс российского рубля снизился на 0,0038 BYN до 3,4631 BYN/100 RUB и покинул максимум за 12 дней.
Московская биржа
Курс доллара на валютной бирже в Москве за сутки не изменился и остался на уровне 74,18 российских рублей. А вот курс евро с вчерашнего утра потерял 50 копеек, опустившись до 87,45 российских рублей — минимума за неделю.
Ослабление евро к российскому рублю связано с тем, что евро дешевеет к доллару на международном валютном рынке. Курс евро к доллару опустился до 1,1780 USD/EUR — минимума за три месяца.
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Стоимость корзины валют снизилась на 0,10%.
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