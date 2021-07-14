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В Минске парню вынесен приговор за несанкционированное изменение информации на сайте колледжа

14.07.2021 12:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент одного из столичных колледжей приговорен к ограничению свободы за несанкционированное изменение информации на сайте учебного заведения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

В суде установили, что парень 16 февраля 2020 года по месту жительства в Минске получил несанкционированный доступ в компьютерную систему столичного колледжа - к функциям управления его сайтом. Затем для воспрепятствования нормальной работе учреждения образования и создания социальной напряженности он произвел изменения в новостной ленте, а также скорректировал логотип на сайте.

Такими действиями молодой человек причинил колледжу существенный вред, подорвав деловую репутацию и разместив в интернете не соответствовавшую действительности информацию для неопределенного круга лиц, уверены в прокуратуре.

Суд Советского района Минска приговорил фигуранта к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Такими действиями молодой человек причинил колледжу существенный вред, подорвав деловую репутацию и разместив в интернете не соответствовавшую действительности...
 
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